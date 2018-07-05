Электричество отключат на семи улицах

В пятницу, 6 июля, в Калуге из-за ремонтных работ не будет электричества в домах на семи улицах. Публикуем список адресов.

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