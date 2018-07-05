Глас народа
Важно:
Смотрим ЧМ-2018 на большом экране
Четверг, 05 июля
$ 63.22 0.08
73.70 0.23
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Жилье, ЖКХ

Электричество отключат на семи улицах

05.07.2018 12:59 0 438 Дмитрий Ивьев
Электричество отключат на семи улицах

В пятницу, 6 июля, в Калуге из-за ремонтных работ не будет электричества в домах на семи улицах. Публикуем список адресов.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • ул. Октябрьская,  д. 4,2,10,8;
  • ул. Большевиков , д. 2;
  • ул. Добровольского, д. 28,
  • ул. Октябрьская, д. 6,
  • ул. Добровольского, 49,
  • ул. Циолковского, 5,
  • ул. Циолковского, 7.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: жкх коммуналка
Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

Опубликован список 55 дворов, которые отремонтируют в Калуге 03.07.2018 16:28

Коммунальщики шесть лет платят штрафы, чтобы не ремонтировать 100-летний дом 03.07.2018 15:48

Кошки забросали улицу Циолковского мусором 02.07.2018 17:15

«Мы скоро провалимся в бомбоубежище»: двор на Рылеева не ремонтировали 35 лет 28.06.2018 16:46

Дорожает всё: как поменяются тарифы ЖКХ с 1 июля 27.06.2018 16:23


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 14 июля, 10:00
Фестиваль 2018 " Великое Стояние на реке Угре"
Калужская область
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

сб 21 июля, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
ср 22 августа, 12:00
"Парад профессий"
Центральный парк культуры и отдыха
вс 07 октября, 12:00
Спектакль «Страна Кошландия»
Филармония

Концерты

чт 05 июля, 19:00
Концерт Алёны Апиной
Филармония
сб 07 июля, 20:00
Свист.N.ElF.Грилар
До 16 и старше
вс 08 июля, 20:00
Арт-проект "Строки на стенах"
GaragE Bar (Бар Гараж)
ср 11 июля, 19:00
«Такая разная любовь: Часть 2»
Гостиные ряды

Кино

Ты водишь!
Ночная смена
8 подруг Оушена
Распрекрасный принц
Новости компаний

В России запущена Единая биометрическая система

Филиал «Калугаэнерго» за 5 месяцев отремонтировал более 1200 км воздушных линий электропередачи

Филиал «Калугаэнерго» продолжает планомерную работу по взысканию дебиторской задолженности

«Калугаэнерго» восстановил электроснабжение потребителей в Боровском районе

Последние объявления на KupiSlona.ru

Привод центрального замка Audi 80 B3

Цена: 350 руб.

Привод центрального замка Daewoo Nexia

Цена: 300 руб.

Приемная труба глушителя Daewoo Nexia

Цена: 500 руб.
Опросы
Пенсионный возраст для женщин собираются поднять до 63 лет, для мужчин - до 65. Как вы это оцениваете? 
 
Правильно, давно пора
 162
Ужасно. Теперь бы дожить до пенсии
 2417
Я уже пенсионер, мне все равно
 85
Я не рассчитываю на пенсию
 327
Другой ответ, напишу в комментариях
 18
Всего проголосовало: 3009
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Куда уехать жить из России в теплые страны на ПМЖ | ТОП-7 стран

Люки для объектов частного строительства: виды и особенности выбора

Инвестиции в промышленность развивают калужский рынок труда

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.