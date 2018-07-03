Опубликован список 55 дворов, которые отремонтируют в Калуге

До конца нынешнего года в Калуге в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется отремонтировать 55 дворов. Список во вторник, 3 июля, опубликовала городская управа.
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