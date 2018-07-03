Опубликован список 55 дворов, которые отремонтируют в Калуге

До конца нынешнего года в Калуге в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется отремонтировать 55 дворов. Список во вторник, 3 июля, опубликовала городская управа.

ул. Академика Королева, д. 22.

ул. Плеханова, д. 94.

ул. Ленина, д. 121.

Гостинорядский пер., д. 5.

ул. Карпова, д. 23.

пл. Победы, д. 10.

ул. Знаменская, д. 3.

2-й Красноармейский пер, д. 3.

ул. Фридриха Энгельса, д. 113.

ул. Салтыкова Щедрина, д. 29.

ул. Пестеля, д .1/90.

ул. Тульская, д. 92.

ул. Никитина, д. 83.

ул. Болдина, д. 16.

ул. Привокзальная, д. 4.

ул. Вишневского, д. 13.

ул. Генерала Попова, д. 11/1.

ул. Кубяка, д. 8.

ул. Карачевская, д. 15.

ул. Карачевская, д. 17.

Строительный пер, д. 19

бульвар Моторостроителей, д. 10

ул. Поселковая, д. 11/8

бульвар Энтузиастов, 2

ул. Пухова, д. 3.

ул. Труда, д. 32.

ул. Суворова, д. 9.

ул. Воронина, д. 23.

ул. Воронина, д. 23а.

ул. Билибина, д. 15.

ул. Ленина, д. 26 (совместный двор с ул. Ленина д. 28, 30 ,32).

ул. Ленина, д. 28 (совместный двор с ул. Ленина д. 26, 30, 32).

ул. Ленина, д. 30 (совместный двор с ул. Ленина д. 26, 28, 32).

ул. Ленина, д. 32 (совместный двор с ул. Ленина д. 26, 28, 30).

бульвар Байконур, д.1.

ул. Звездная, д. 15.

ул. Ольговская, д. 17.

ул. Тарутинская, д. 202.

ул. Ленина, д. 53 корп. 2.

ул. Врубовая, д. 45.

ул. Маршала Жукова, д. 34 (совместный двор с ул. Маршала Жукова, д. 36).

ул. Маршала Жукова, д. 36 (совместный двор с ул. Маршала Жукова, д. 34).

ул. Маршала Жукова, д. 9.

ул. Маяковского, д. 51.

ул. Маршала Жукова, д. 47.

ул. Моторная, д. 13/7.

ул. Молодежная, д. 43.

ул. Молодежная, д. 41.

Грабцевское шоссе, д. 134 (совместный двор с Грабцевское шоссе д. 158, д. 160).

Грабцевское шоссе, д. 158 (совместный двор с Грабцевское шоссе д. 134, д. 160).

ул. Турынинская, д.8.

ул. Гвардейская, д.5а.

ул. Турынинская, д.5.

ул. Московская, д.331.

ул. Московская, д.339.

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