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Опубликован список 55 дворов, которые отремонтируют в Калуге

03.07.2018 16:28 2 4025 Дмитрий Ивьев
Опубликован список 55 дворов, которые отремонтируют в Калуге

До конца нынешнего года в Калуге в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется отремонтировать 55 дворов. Список во вторник, 3 июля, опубликовала городская управа.

  • ул. Академика Королева, д. 22.
  • ул. Плеханова, д. 94.
  • ул. Ленина, д. 121.
  • Гостинорядский пер., д. 5.
  • ул. Карпова, д. 23.
  • пл. Победы, д. 10.
  • ул. Знаменская, д. 3.
  • 2-й Красноармейский пер, д. 3.
  • ул. Фридриха Энгельса, д. 113.
  • ул. Салтыкова Щедрина, д. 29.
  • ул. Пестеля, д .1/90.
  • ул. Тульская, д. 92.
  • ул. Никитина, д. 83.
  • ул. Болдина, д. 16.
  • ул. Привокзальная, д. 4.
  • ул. Вишневского, д. 13.
  • ул. Генерала Попова, д. 11/1.
  • ул. Кубяка, д. 8.
  • ул. Карачевская, д. 15.
  • ул. Карачевская, д. 17.
  • Строительный пер, д. 19
  • бульвар Моторостроителей, д. 10
  • ул. Поселковая, д. 11/8
  • бульвар Энтузиастов, 2
  • ул. Пухова, д. 3.
  • ул. Труда, д. 32.
  • ул. Суворова, д. 9.
  • ул. Воронина, д. 23.
  • ул. Воронина, д. 23а.
  • ул. Билибина, д. 15.
  • ул. Ленина, д. 26 (совместный двор с ул. Ленина д. 28, 30 ,32).
  • ул. Ленина, д. 28 (совместный двор с ул. Ленина д. 26, 30, 32).
  • ул. Ленина, д. 30 (совместный двор с ул. Ленина д. 26, 28, 32).
  • ул. Ленина, д. 32 (совместный двор с ул. Ленина д. 26, 28, 30).
  • бульвар Байконур, д.1.
  • ул. Звездная, д. 15.
  • ул. Ольговская, д. 17.
  • ул. Тарутинская, д. 202.
  • ул. Ленина, д. 53 корп. 2.
  • ул. Врубовая, д. 45.
  • ул. Маршала Жукова, д. 34 (совместный двор с ул. Маршала Жукова, д. 36).
  • ул. Маршала Жукова, д. 36 (совместный двор с ул. Маршала Жукова, д. 34).
  • ул. Маршала Жукова, д. 9.
  • ул. Маяковского, д. 51.
  • ул. Маршала Жукова, д. 47.
  • ул. Моторная, д. 13/7.
  • ул. Молодежная, д. 43.
  • ул. Молодежная, д. 41.
  • Грабцевское шоссе, д. 134 (совместный двор с  Грабцевское шоссе д. 158, д. 160).
  • Грабцевское шоссе, д. 158 (совместный двор с  Грабцевское шоссе д. 134, д. 160).
  • ул. Турынинская, д.8.
  • ул. Гвардейская, д.5а.
  • ул. Турынинская, д.5.
  • ул. Московская, д.331.
  • ул. Московская, д.339.

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Тэги: коммуналка жкх
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