Материнским капиталом разрешили платить за кредиты, взятые до рождения ребёнка

С 13 июня калужане могут использовать материнский капитал для погашения долга по кредиту на улучшение жилищных условий, даже если деньги в банке были взяты до рождения ребёнка. Соответствующие изменения в Правила направления средств были приняты правительством, сообщает 27 июня региональное отделение Пенсионного фонда (ОПФР).
- Сроки возникновения долговых обязательств, будь то ипотека или другой кредит, который гражданин хочет погасить средствами из маткапитала, теперь не учитываются, - подчёркивают в ОПФР.
За 2018 год в Калужской области уже было принято более 2150 заявлений о выдаче сертификата на материнский капитал. На рефинансирование ранее взятого кредита с 13 июня подано две заявки.
Уважаемые читатели! А как использовали материнский капитал (если он у вас был)? Пишите в комментариях!
|
Рядом с Краеведческим музеем собираются строить «опасный» дом 21.06.2018 17:04
На берегу Оки разрешат строить многоэтажные дома 30.05.2018 11:22
Калужане годами живут в недостроях, чтобы уйти от налогов 15.05.2018 11:15
Утекай: в Калуге затопило несколько дворов 28.04.2018 15:10
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Срочно продаю улучшенную однокомнатную квартиру на Терепце
Продам 2-комнатную квартиру, ул. Ст. Разина
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: