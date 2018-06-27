Материнским капиталом разрешили платить за кредиты, взятые до рождения ребёнка

С 13 июня калужане могут использовать материнский капитал для погашения долга по кредиту на улучшение жилищных условий, даже если деньги в банке были взяты до рождения ребёнка. Соответствующие изменения в Правила направления средств были приняты правительством, сообщает 27 июня региональное отделение Пенсионного фонда (ОПФР).

- Сроки возникновения долговых обязательств, будь то ипотека или другой кредит, который гражданин хочет погасить средствами из маткапитала, теперь не учитываются, - подчёркивают в ОПФР.

За 2018 год в Калужской области уже было принято более 2150 заявлений о выдаче сертификата на материнский капитал. На рефинансирование ранее взятого кредита с 13 июня подано две заявки.

Уважаемые читатели! А как использовали материнский капитал (если он у вас был)? Пишите в комментариях!