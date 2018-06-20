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Свет отключат на пяти улицах

20.06.2018 17:43 0 1168 Дмитрий Ивьев
Свет отключат на пяти улицах

В четверг, 21 июня, в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах. Это связано с плановыми ремонтными работами.

Отключение с 8:00 до 18:00:

  • ул. Воронина 11, 20/50, 13, 15, 21, 23, 23а, 24, 25, 32,
  • ул. Огарева 42, 44, 59-69,
  • ул. Герцена 17, 17а,
  • ул. Суворова 119/38,
  • ул. Московская 56-69, 65/1.


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Тэги: жкх
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