Электричество отключат на четырёх улицах Калуги

Во вторник, 19 июня, в Калуге из-за плановых ремонтных работ не будет электричества в домах на четырех улицах.

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