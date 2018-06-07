Материнский капитал удвоят при покупке квартиры

Перед многими молодыми семьями, в которых рождается второй ребенок, вопрос жилья встает достаточно остро: негде поставить вторую кроватку, негде разместить рабочее место, если старший идет в школу…

Конечно, покупка большей квартиры – самый понятный способ улучшить жилищные условия. Однако не у всех семей есть возможность приобрести недвижимость полностью за свои собственные средства. Когда появляется второй ребенок, шансы накопить на квартиру не вырастают, а, увы, ровно наоборот.

Отрадно, что в данной ситуации молодые семьи активно поддерживает государство. В числе мер поддержки - выдача сертификата материнского (семейного) капитала (МСК). На сегодняшний день его размер составляет 453 026 рублей, и данные средства можно направить на приобретение жилой недвижимости. К тому же, используя материнский капитал, можно купить жилье без внесения наличных в качестве первоначального взноса в банк, что открывает возможность приобретения собственного жилья для большего количества людей. Важно отметить, что семьям, получившим МСК, нет необходимости ждать трехлетия второго ребенка для приобретения жилой недвижимости – в банках работают специальные программы кредитования, по которым материнский капитал используется без ограничений по возрасту детей. Иными словами, владельцы данного сертификата могут приобрести жилье в ипотеку сразу после его получения, не внося наличных средств, что весьма удобно.

Оценивая значимость МСК как меры государственной поддержки семей с детьми, крупные девелоперы реализуют различные программы, увеличивающие выгоду приобретения квартир с использованием материнского капитала. Одну из них предлагает застройщик жилого района «СОЛНЦЕГРАД». Уже в июне во всех офисах продаж ЖК проходит акция под названием «Удвоение материнского капитала».

- При покупке квартиры в июне владельцам МСК предоставляется скидка в размере номинала сертификата, а именно - 453 026 рублей. Таким образом, при покупке недвижимого имущества выгода для владельцев материнского капитала составит 906 052 рубля, - комментирует представитель застройщика Владимир Поляков.

Планировки квартир жилого комплекса позволят с комфортом разместиться здесь всей большой семьей. Помимо однушек есть просторные двух- и трехкомнатные квартиры (общей площадью от 59-75 кв. метров и больше).

Дома полностью кирпичные, территория просторного двора огорожена, организованы современные детская и спортивная площадки, большой охраняемый паркинг, подъезды красиво оформлены итальянским керамогранитом. Первый дом жилого комплекса сдан и заселен. Здесь уже сложилась своя культурная атмосфера: все соседи знакомы друг с другом, автомобилисты пропускают пешеходов. А еще поражает удивительно чистый двор. Прибавьте сюда наличие индивидуального отопления в каждой квартире и экономию в коммунальных платежах – и вы поймете секрет популярности ЖК «СОЛНЦЕГРАД».

Второй дом жилого комплекса еще строится и запланирован к сдаче в 2018 году. Он возводится из австрийского поризованного кирпича. Входные группы облицуют натуральным мрамором, появится больше панорамных лоджий, будут и новинки - индивидуальное отопление VIESSMANN и бесшумное лифтовое оборудование премиум-класса OTIS.

В жилом районе «СОЛНЦЕГРАД» будет все, что нужно большой семье с детьми: два торгово-развлекательных центра, магазины, современный медицинский центр, общеобразовательная школа на 1100 мест, два детских сада на 270 мест каждый. В каждом дворе предусмотрены детские и спортивные площадки, большой стадион с газонным покрытием, транспортная доступность (до центра города - всего 10 минут езды), огороженная охраняемая территория, где дети могут гулять даже без присмотра взрослых. И, конечно, нетронутая природа и тишина, которые станут спутниками всех, кто будет отдыхать здесь от городского шума и загазованных улиц.

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