Утекай: в Калуге затопило несколько дворов

В пятницу, 27 апреля, в Калуге затопило несколько дворов.

- Прорвало трубу или колодец по улице Тарутинская, 200, - пишет субботу, 28 апреля, в группе «Калуга и калужане» Ирина РЫЖИХ. - Первый звонок в Водоканал был вчера около 20:00. Обещали исправить за вечер. Ручей течёт по сей момент. На дороге аварийная ситуация, потому что из-за лужи машины выезжают на встречную полосу. Да и люди с трудом переходят потоки воды.

Улица Тарутинская. Затопило дворы на Терепце и Кубяке.

Кубяка,7.

- Ну наконец-то появился в Калуге красивый и крутой аквапарк! – шутят калужане в социальных сетях.

А вот так сейчас выглядит двор на Карла Либкнехта, 15.

Неделю здесь текла вода. Двор больше напоминал болото. Сотрудники Водоканала долго не могли найти утечку. В итоге им даже пришлось переносить детские качели. Всё это время машины во дворе буксовали в грязи, а люди сидели без воды.

Водоканале сообщают, что причиной массовых прорывов стала изношенность коммунальных сетей.

- Утечка на водоводе диаметром 150 мм по улице Кибальчича, 7 ликвидирована. Причиной явился перелом чугунного трубопровода, который произошел из-за подвижки грунта. На месте повреждения специалисты установили ремонтный механизм, - сообщает пресс-службы ГП «Калугаоблводоканал». - На данный момент сотрудники водоканала выехали к месту утечки по улице Тарутинской, 200. После установления места и характера повреждения можно будет говорить о причинах возникновения данного порыва.

Фото: Сергей Константинов, Ирина Рыжих.