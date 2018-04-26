На пяти улицах ночью отключат электричество

Из-за ремонтных работ на высоковольтной линии в ночь на пятницу, 27 апреля, в Калуге не будет электричества на пяти улицах. Публикуем список адресов.

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