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На пяти улицах ночью отключат электричество

26.04.2018 15:24 0 1483 Дмитрий Ивьев
На пяти улицах ночью отключат электричество

Из-за ремонтных работ на высоковольтной линии в ночь на пятницу, 27 апреля, в Калуге не будет электричества на пяти улицах. Публикуем список адресов.

Отключение с 00:00 до 06:00:

  • ул. Болдина, 25-47,
  • ул. Некрасова, 1-23, 4-16,
  • ул. Окская Ветка (полностью),
  • ул. Восточная, 4-20,
  • ул. Спичечная, 11-23.


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Тэги: жкх коммуналка
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