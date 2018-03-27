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В каких домах отключат электричество

27.03.2018 15:01 0 944 Дмитрий Ивьев
В каких домах отключат электричество

В среду, 28 марта, из-за валки аварийного дерева в Калуге ожидаются отключения электричества. Энергетики назвали список адресов.

Отключение с 9:00 до 14:00:

  • пер. Строительный 11, 13, 15, 17, 19.


 


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Тэги: жкх коммуналка
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