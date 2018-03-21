Выставка недвижимости «Калугахаус: квартиры и дома» пройдет в ближайшие выходные

21.03.2018 11:16 327

Уже в эти выходные (24 и 25 марта) торговый комплекс 21 век превратится в ярмарку квартир и домов. Специальные акции приготовили отделы продаж 11 новостроек, салоны мебели и интерьера, поставщики строительных материалов. А тем калужанам, которые мечтают о собственном доме (по опросам Калугахауса таких больше 50%), будет что обсудить со строителями коттеджей.

Если для покупки новой квартиры надо продать старую, или новостройки вам в принципе не подходят — ваши проблемы с удовольствием решат ведущие агентства недвижимости Калуги. Про низкие ставки ипотеки слышали все, и представители банков докажут вам, что это не просто реклама — прямо на выставке.

Так что если вы задумались о покупке, продаже, ремонте или строительстве, не забудьте заглянуть на выходных в самый главный торговый центр города. Разберетесь, что, где и почем, посмотрите на красивые стенды, пощупаете современные строительные материалы и послушаете умных консультантов. Решение за вами!

Ждем 24 и 25 марта в Торговом комплексе «21 век» с 10 до 19 часов.

Подробная информация — на сайте 2018.kalugahouse.ru и в группе vk.com/kalugahouse_ru

Партнеры выставки:

«Воротынский кирпич»

Итальянские кухни ARAN

Кухонные вытяжки «Эликор»

Салон мебели «Квартира»

Информационный партнер: «Калужский перекресток»

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