На семи улицах отключат электричество

В четверг, 15 марта, в связи с проведением ремонтных работ в Калуге ожидается отключение электричества. Публикуем список адресов.

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