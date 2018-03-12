С каких улиц вывезут снег

В понедельник, 12 марта, Калугу убирают от снега с помощью 56 единиц техники. Городская управа опубликовала список улиц, на которых будет вестись работа.
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Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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