С каких улиц вывезут снег

В понедельник, 12 марта, Калугу убирают от снега с помощью 56 единиц техники. Городская управа опубликовала список улиц, на которых будет вестись работа.

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