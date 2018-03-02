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Юрист и адвокат задолжали 47 тысяч за коммуналку

02.03.2018 15:19 1 1940 Дмитрий Ивьев
Юрист и адвокат задолжали 47 тысяч за коммуналку

В Калужской области семья накопила долг в 47 тысяч рублей за коммунальные платежи. Отдать деньги пара согласилась только тогда, когда судебные приставы собирались уведомить о долге работодателей.

Как рассказали в пятницу, 2 марта, в управлении ФССП по Калужской области, семья не платила за «коммуналку» значительное время, и в итоге управляющая компания подала на них в суд.

- Была организована проверка имущественного положения должников, а также установлены места их работы, - говорят приставы. - Оказалось, что семья отнюдь не бедная, ведь один из должников является адвокатом, а второй - юристом в крупной компании. Огласки данные граждане не пожелали.


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Тэги: жкх приставы
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