На улице Кирова два дома оставили без газа

В Калуге временно приостановлено газоснабжение двух жилых домов - № 25а и 25е. Всего под отключение попали 75 квартир. Это сделано в целях безопасности, рассказали нам в четверг, 22 февраля, в «Газпром газораспределение Калуга».

В этих домах представители управляющих компаний выявили проблемы с дымовыми и вентиляционными каналами.

- При проведении отключения газовых водонагревателей не все жильцы предоставили доступ в квартиры, в результате наши специалисты в целях безопасности были вынуждены полностью приостановить газоснабжение домов, - рассказал главный инженер газовой компании Валентин БЕЛОБРОВСКИЙ. - Частично газоснабжение было восстановлено после обеспечения доступа газовиков в квартиры. Полностью газоснабжение будет восстановлено после восстановления дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования к эксплуатации, на основании предоставления повторного акта периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов и проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования с каждым абонентом.