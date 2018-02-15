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Кому отключат электричество 15 февраля

15.02.2018 08:25 0 721 Дмитрий Ивьев
Кому отключат электричество 15 февраля

В четверг, 15 февраля, на территории Калуги отключат электричество в связи с опиловкой деревьев, сообщает городская управа.

Света не будет до 17:00:

  • Дачи «Строитель»
  • СНТ «Дружба»
  • п. Новый


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Тэги: жкх

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