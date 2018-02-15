Кому отключат электричество 15 февраля

В четверг, 15 февраля, на территории Калуги отключат электричество в связи с опиловкой деревьев, сообщает городская управа.
Света не будет до 17:00:
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