Кому отключат электричество 15 февраля

Света не будет до 17:00:

В четверг, 15 февраля, на территории Калуги отключат электричество в связи с опиловкой деревьев, сообщает городская управа.

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