В Подзавалье устранили утечку воды

Вечером 29 января в 1-м Садовом переулке в Калуге смогли устранить утечку на водоводе. Об этом сообщает «Калугаоблводоканал».
По информации водоканала, на водовод установлен хомут.
Ранее мы рассказывали, что улицу из-за этой утечки затапливало на протяжении нескольких дней.
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