В Подзавалье устранили утечку воды

Вечером 29 января в 1-м Садовом переулке в Калуге смогли устранить утечку на водоводе. Об этом сообщает «Калугаоблводоканал».

По информации водоканала, на водовод установлен хомут.

Ранее мы рассказывали, что улицу из-за этой утечки затапливало на протяжении нескольких дней.