В Обнинске пока не решили проблему с водой

Как мы рассказывали, во вторник, 16 января, Обнинск практически остался без воды из-за аварии на коллекторе.

Аварийные работы все ещё не закончены. Ожидаемый срок из завершения – 18:00 18 января. МП «Водоканал» сообщает, что до этого времени будет осуществляться подвоз воды.