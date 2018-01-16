Кому отключат электричество 17 января

В среду, 17 января, в Калуге не будет электричества в домах на четырёх улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
С 9:00 до 17:00:
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