Три дня без света: кому в Калуге отключат электричество

В среду, 10 января, в Калуге отключат электричество в домах на трёх улицах. Это связано с опиловкой деревьев. Работы продлятся с 9:00 до 17:00. По этим же адресам не будет электричества и 11-12 января.
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