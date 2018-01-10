Три дня без света: кому в Калуге отключат электричество

В среду, 10 января, в Калуге отключат электричество в домах на трёх улицах. Это связано с опиловкой деревьев. Работы продлятся с 9:00 до 17:00. По этим же адресам не будет электричества и 11-12 января.

ул. Тульская 78, 78а, 80, 82, 101;

ул. Пестеля 50-60, 17, 19, 13, 32а;

ул. Полянка 1-16.