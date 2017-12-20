Электричество отключат на 5 улицах

В четверг, 21 декабря, в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
Отключение с 9:00 до 17:00:
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Отключение с 9:00 до 18:00:
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Отключение с 10:0 до 13:00:
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