В Резвани и Плетеневке отключат электричество

Как мы уже рассказывали, во вторник, 5 декабря, в Калуге не будет электричества на улицах Веры Андриановой и Ленина. Также энергетики сообщили о работах в Резвани и Плетеневке.
Отключение с 12:00 до 13:00:
п. Резвань
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д. Плетеневка
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