В Резвани и Плетеневке отключат электричество

Как мы уже рассказывали, во вторник, 5 декабря, в Калуге не будет электричества на улицах Веры Андриановой и Ленина. Также энергетики сообщили о работах в Резвани и Плетеневке.

Отключение с 12:00 до 13:00:

п. Резвань

ул. Школьная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15;

ул. Буровая 1, 3, 5, 7, 9;

ул. Железнодорожная 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7.

д. Плетеневка