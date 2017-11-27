Электричество отключат на четырёх улицах

Во вторник, 28 ноября, в Калуге не будет электричества в домах на четырёх улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
Отключение с 8:00 до 14:00:
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