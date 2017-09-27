Глас народа
Важно:
Какие дворы благоустроят в 2017-м. Найди свой
Четверг, 28 сентября
67.11 / 69.35
$ 56.95 / 58.97
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Жилье, ЖКХ

Электричество отключат на улице Пролетарской

27.09.2017 16:00 0 1009 Дмитрий Ивьев
Электричество отключат на улице Пролетарской

В четверг, 28 сентября, в Калуге продолжатся плановые ремонтные работы на электросетях.

Как сообщают энергетики, с 9:00 до 18:00 не будет электричества в доме №44 по улице Пролетарской. Соседние здания отключение не затронет.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: жкх коммуналка

Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

На Правом берегу опять обещают проблемы с водой 26.09.2017 14:48

Свет отключили ещё и в Росве 26.09.2017 09:08

Электричество отключат на 8 улицах Калуги 25.09.2017 15:59

Обманули с отключением: Правый берег остался с водой 25.09.2017 13:22

Для уборки снега в Калуге подготовили 126 машин 25.09.2017 09:25

27.09.2017 09:46 1058 18
26.09.2017 21:51 1249 15
26.09.2017 15:22 2159 56
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 28 сентября, 19:00
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Арена КТЗ, ДК
ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 30 сентября, 12:00
Мастер-классы в Школе мастеров
Дом мастеров
сб 30 сентября, 18:30
Праздник "Осенины"
Дом мастеров
сб 30 сентября, 13:00
Научная суббота в Безумной лаборатории
Безумная лаборатория
вс 01 октября, 12:00
Рисование "Мама+ребенок"
Центр развития "Умный ребенок"

Концерты

чт 28 сентября, 19:00
Концерт "Кружевница"
Филармония
чт 28 сентября, 19:00
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Арена КТЗ, ДК
пт 29 сентября, 17:30
Концерт "Песни родной сторонки"
Дом мастеров
пт 29 сентября, 19:00
Концерт SOLOTANGO ORQUESTA
Дом музыки

Кино

Kingsman: Золотое кольцо
В гостях у Элис
мама!
Новости компаний

«Ростелеком» обнуляет стоимость мобильного интернет-трафика при просмотре «Интерактивного ТВ»

ВТБ и Всемирный фонд дикой природы продолжают сотрудничество по сохранению редких кошачьих

Портфель кредитных карт ВТБ превысил 20 млрд рублей

«Ростелеком» предлагает калужанам видеонаблюдение в Умном доме

Опросы
Пойдёте ли вы в кинотеатр на фильм «Матильда»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Самокат

Viktorch1311 22 сен 2017 10:59

Хорошая музыка - Безотносительное

drughunter 29 авг 2017 07:00

4еловек's блог - Троли разные над городом кружатся

4еловек 28 авг 2017 11:20

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

Новости партнеров

Фитнес питание, как залог крепкого здоровья

Что такое Форекс, и как простому человеку заработать на валютном рынке?

Электронная коммерция: преодоление трудностей на примере магазина сантехники

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.