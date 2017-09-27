Электричество отключат на улице Пролетарской

В четверг, 28 сентября, в Калуге продолжатся плановые ремонтные работы на электросетях.
Как сообщают энергетики, с 9:00 до 18:00 не будет электричества в доме №44 по улице Пролетарской. Соседние здания отключение не затронет.
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