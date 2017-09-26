На Правом берегу опять обещают проблемы с водой

В среду, 27 сентября, жителям Правого берега вновь обещают проблемы с водой.

Из-за переврезки водовода в районе микрорайона «Хороший» в рамках строительства новой шопинской дороги с 8:00 до 18:00 будет наблюдаться пониженное давление воды в микрорайонах «Хороший» и «Кошелев проект».

- В период проведения работ при необходимости будет организован подвоз питьевой воды, - подчёркивают коммунальщики.