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На Правом берегу опять обещают проблемы с водой

26.09.2017 14:48 0 218 Дмитрий Ивьев
На Правом берегу опять обещают проблемы с водой

В среду, 27 сентября, жителям Правого берега вновь обещают проблемы с водой.

Из-за переврезки водовода в районе микрорайона «Хороший» в рамках строительства новой шопинской дороги с 8:00 до 18:00 будет наблюдаться пониженное давление воды в микрорайонах «Хороший» и «Кошелев проект».

- В период проведения работ при необходимости будет организован подвоз питьевой воды, - подчёркивают коммунальщики.


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Тэги: коммуналка жкх шопино

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