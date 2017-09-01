Приглашаем в тур по новостройкам

Выездная экскурсия по домам-новостройкам пройдёт в Калуге в пятницу, 8 сентября. Её организует редакция газеты «Комсомольская правда - Калуга». Принять участие в туре может любой желающий.
В рамках экскурсии можно будет напрямую пообщаться с застройщиками и оценить качество строительства. Калужане посетят многоэтажные новостройки в разных районах Калуги и в разных ценовых сегментах. Участники тура своими глазами увидят, из каких материалов и как ведется строительство, смогут оценить качество и условия застройки, ознакомиться с инфраструктурой микрорайона.
Чтобы принять участие в туре, необходимо предварительно записаться. Сделать это можно одним из способов:
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