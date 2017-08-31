Свет точечно отключат по всей Калуге

В четверг, 31 августа, в Калуге состоится плановое отключение ряда домов от электричества. Специалисты будут работать на подстанциях с 9:00 по адресам из списка ниже. Завершение всех работ ожидается к 17:00
Кого отключат:
|
За полгода калужане купили в ипотеку жилья на 6,2 миллиарда 23.08.2017 11:32
В Калуге два дома приговорили к сносу 08.08.2017 10:04
Самострой на Дарвина практически разобрали 10.07.2017 16:55
Артамонов дал 6 месяцев, чтобы решить проблему калужских дольщиков 10.07.2017 09:41
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: