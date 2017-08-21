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Калужские дольщики: почему проблемы начинают решаться только после митинга?

21.08.2017 08:24 9 1490 Елена Французова
Калужские дольщики: почему проблемы начинают решаться только после митинга?

В воскресенье, 20 августа, по всей стране прошли митинги обманутых дольщиков. К всероссийской акции присоединились Калуга и Обнинск.

В Калуге митинг состоялся в микрорайоне Хрустальный. На него пришло около 100 человек. Вместе с обманутыми дольщиками компании СУ-155 вышли дольщики ЖК «Марс» и ЖК «Изумрудная долина», неся в руках плакат: «Есть ли жизнь на Марсе?». Как оказалось, дома на Терепце и Силикатном не могут сдать  уже 8 месяцев. 

- Очень много проблемных строительных объектов появилось в области за последний год. Я думаю, что это показатель работы нашей региональной власти: минстроя, губернатора, городских властей, - заявила на митинге представитель инициативной группы обманутых дольщиков СУ-155 Елена ДЕДУХ. – Количество обманутых дольщиков, проблемных объектов только увеличивается. 

Основные требования, которые высказывали дольщики СУ-155 – сдача 3 корпуса дома № 44 по улице Хрустальной.  Дом достроен. Его приняла государственная жилищная инспекция и управляющая компания, а Теплосеть два месяца не подписывает справку, требуя, чтобы застройщик – банкрот- компания СУ-155- сначала рассчиталась по долгам. Сумма набралась немаленькая – 60 миллионов рублей. 

В пятницу, 18 августа, городская управа Калуги  прокомментировала митинг дольщиков, заявив что Теплосеть не оставит жильцов микрорайона Хрустальный без тепла. Правда, пресс-служба не уточнила, что на митинг выходят дольщики совершенно других домов – не сданного и недостроенного, да и совершенно по другой причине.

- Они заявляют, что не оставят микрорайон без тепла. Зато они оставляют нас без квартир, - комментировали ситуацию пришедшие на митинг.

- 28 июня на сдаче дома в Обнинске губернатор  объявил, что дом в Калуге будет сдан на следующей неделе. Что это, пустой звук?- удивлялась Елена Дедух. 

Во время акции поднимались и существующие острые вопросы  микрорайона Хрустальный: битумное озеро, закрытие проекта строительства детского сада, спорная парковка у МФЦ.

Несмотря на приглашения областные и городские чиновники проигнорировали митинг.

- Наша главная  проблема – отсутствие диалога с властями, - говорили дольщики. 

Однако акция не прошла бесследно. 25 августа с дольщиками ЖК  «Марс» и ЖК «Изумрудная долина» встречается застройщик. Накануне митинга Теплосеть подписала справку дома № 44, корпус 3. А это значит, что через неделю-две его всё-таки сдадут в эксплуатацию. Два месяца люди писали письма в различные инстанции – от президента и губернатора до минстроя и горуправы - с просьбой ускорить этот процесс. Но  либо не получали ответа, либо получали отписки, мол, ваше письмо перенаправлено.

- Стоило только выйти на митинг, и сразу проблема решилась! – восклицали калужане. 

К слову, в субботу, 19 августа в Обнинске на митинг вышли обманутые дольщики ЖК «Зелёный остров».  Секционный жилой дом на 277 квартир не строится с 2014 года. Дольщики просили губернатора Калужской области Анатолия Артамонова обратить внимание на их проблему.

Фото автора.


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Тэги: жилье обманутые дольщики

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