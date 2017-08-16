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В Калуге обманутые дольщики вновь выйдут на митинг

16.08.2017 08:52 0 152 Елена Французова
В Калуге обманутые дольщики вновь выйдут на митинг

В воскресенье, 20 августа, в 11:00 в Калуге на площадке перед корпусом 5а (улица Хрустальная, 44 к. 3) в микрорайоне Хрустальный пройдёт митинг обманутых дольщиков.

- В микрорайоне на данный момент существует множество проблем, на которые местные власти закрывают глаза, - сообщает представитель инициативной группы дольщиков Елена ДЕДУХ. – Главная - это сдача в эксплуатацию корпуса 5а. ЗОСы на дом получены ещё 2 месяца назад, инспекция государственного строительного надзора и управляющая компания дом приняли, и, казалось бы, долгожданные ключи вот-вот получат 350 семей. Но теплосеть и не подписывает справку, требуя от санатора 60 миллионов рублей Та же ситуация была год назад с корпусом 2, застройщик оплатил 38 миллионов и выполнил свои обязательства… Дом не сдан, и неизвестно когда теперь будет. Запросы в Минстрой и губернатору остались без ответа.

Дольщики напоминают, что 28 июня в Обнинске губернатор Калужской области  Анатолий Артамонов в присутствии министра строительства РФ Михаила Меня заявил о том , что дом 5а будет сдан на следующей неделе. Однако этого до сих пор не произошло.

Также 20 августа на митинг выйдут дольщики Владивостока, Екатеринбурга, Кирова, Московский области и многих других городов.

Напомним, крупная российская строительная компания СУ-155 была признана банкротом. В Калужской области она занималась строительством домов в Обнинске и Калуге.


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Тэги: дольщики жилье елена дедух анатолий артамонов

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