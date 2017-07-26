Электричество отключат на четырёх улицах

В пятницу, 28 июля, на четырёх улицах Калуги не будет электричества. Это связано с проведением ремонтных работ.
Отключение с 8:00 до 18:00:
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Дома на четырёх улицах останутся без света 19.07.2017 11:23
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