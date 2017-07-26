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Электричество отключат на четырёх улицах

26.07.2017 15:22 2 959 Дмитрий Ивьев
Электричество отключат на четырёх улицах

В пятницу, 28 июля, на четырёх улицах Калуги не будет электричества. Это связано с проведением ремонтных работ.

Отключение с 8:00 до 18:00:

  • ул. Маршала Жукова 4, 6, 8, 10, 12,
  • ул. Фридриха Энгельса 19, 20, 21, 23, 27,
  • пл. Победы 7, 9,
  • ул. Тульская 121.


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Тэги: жкх коммуналка

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