Электричество отключат на четырёх улицах

В пятницу, 28 июля, на четырёх улицах Калуги не будет электричества. Это связано с проведением ремонтных работ.

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