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Депутаты спросят с руководителей расчётных центров за неплатежи

19.07.2017 14:31 22 625
Депутаты спросят с руководителей расчётных центров за неплатежи

На совместном заседании комитетов и последующем внеочередном заседании Городской Думы Калуги под председательством Сергея Павлова во вторник, 18 июля, депутатам предоставили информацию о финансово-хозяйственной ситуации, сложившейся в муниципальном унитарном предприятии «Калугатеплосеть».

Долги за поставленное тепло со стороны управляющих организаций города Калуги и большая просроченная задолженность расчетных центров не позволяют МУПу должным образом вести подготовку сетевого хозяйства к предстоящему отопительному периоду.

– Для выполнения перед населением возложенных на город бюджетных обязательств мы вынуждены осуществить снятие немалых денежных средств со всех управлений Городской Управы для оказания финансовой помощи МУП «Калугатеплосеть», а потому данная ситуация коснулась всех сфер жизнедеятельности города, – отметили на заседании.

Из информации выступившего на заседании представителя МУП «Калугатеплосеть» выяснилось, в настоящее время крупнейшими должниками являются единый информационно-расчетный центр Калужской области (136 млн руб.), единый информационно-расчетный центр г. Калуги (32 млн руб.), расчетно-информационный центр г. Калуги (74 млн руб.)

На вопрос одного из депутатов о проводимой претензионной работе с неплательщиками было сообщено, что с начала года удалось отсудить около 40 млн рублей, между тем задолженность за теплоресурсы перед МУП «Калугатеплосеть» на сегодняшний день составляет 380 млн рублей.

Общее мнение народных избранников по данной непростой ситуации высказал председатель комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Константин Сотсков, предложив на ближайшем заседании Городской Думы заслушать руководителей расчетных центров, которые задерживают платежи, резервируя на расчетных счетах своих организаций огромные финансовые средства.

– Сбор средств от населения Калуги за оплату поставленной теплоэнергии составляет 95–97%, а вот дальше движение финансовых средств по цепочке: управляющая компания – ЕРКЦ теряется. Пора в этом деле навести порядок, администрируя платежи по назначению, то есть напрямую поставщикам энергоресурсов, минуя посредников, – подчеркнул Константин Сотсков.

Фото: пресс-служба Городской Думы Калуги.


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Тэги: oбщество городской голова калуги

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