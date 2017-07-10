Артамонов дал 6 месяцев, чтобы решить проблему калужских дольщиков

В пятницу, 7 июля, с дольщиками микрорайона «Солнечный» в Калуге встретился губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

Как сообщает пресс-служба правительства, глава региона дал поручение профильному министру до конца 2017 года решить вопрос сдачи домов, входящих в состав микрорайона на улице Маяковского, и их заселения.

В апреле, напомним, дольщики пытались установить палаточный городок рядом с одним из недостроенных домов. Ранее люди проводили ещё несколько митингов и акций.