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К 2021 году в Калуге хотят отремонтировать фасады 1000 домов

24.05.2017 15:39 9 773 Елена Французова
К 2021 году в Калуге хотят отремонтировать фасады 1000 домов

Во вторник, 23 мая, на заседании в городской управе чиновники обсуждали подготовку к 650-летию Калуги.

В частности, прозвучали заявления о том, что к круглой дате город приведут в порядок – отремонтируют фасады домов, заасфальтируют дворы и проезды.  В реестре домов, которые должны привести в порядок, почти 1000 строений.

- Но, к сожалению, темпы выполнения ремонтных работ на этих объектах минимальные, - признался заместитель начальника экономики и имущественных отношений Роман ЕВСТРАТОВ.

- Львиную долю фасадов необходимо ремонтировать по решению суда, - сообщил начальник отдела по организации текущего и капитального ремонта Сергей ВАСИЛЬЕВ. - Поэтому необходимо выделение дополнительных средств из областного и федерального бюджета.

В этом году по решению суда будет отремонтировано 7 домов, в рамках капитального ремонта – 10.

- А по плану сколько? – спросил начальник управления делами городского головы Алексей ВОЛКОВ.

- Всего в реестре около 1000 домов, - ответил Евстратов.

- Вы планируете все основные фасады на последний год оставить? – поинтересовался Волков.

- На красной линии - да.

- Я вот сейчас услышал цифры, 1000 домов, - обратился к присутствующим депутат Константин СОТСКОВ. -  Единственный выход из этой ситуации, если мы хотим максимальное количество домов сделать, – политическое решение – использовать деньги Фонда капитального ремонта. Это громадные средства 2,5-3 миллиона на дом минимум.

Васильев ответил, что в первую очередь деньги идут на срочный ремонт, например, в случаях протечек крыши.

- Это нужно решать на уровне области, - продолжал свою мысль Сотсков. - Определиться с первоочередными домами, если крыша худа, да нет смысла ремонтировать фасад. И, может быть, на это время все средства капремонта направить в Калугу, в области решать какие-то аварийные ситуации. Подождёт, потом Калуга не будет ремонтироваться.

Его предложение внесли в протокол.


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Тэги: жкх алексей волков роман евстратов сергей васильев константин сотсков

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