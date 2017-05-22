16 домов останутся без газа

Отключение с 8:00 до 17:00 затронет следующие дома в Резервном переулке:

Во вторник, 23 мая, на время проведения газоопасных работ в Калуге отключат газ.

Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!