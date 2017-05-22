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16 домов останутся без газа

22.05.2017 14:02 0 491 Дмитрий Ивьев
16 домов останутся без газа

Во вторник, 23 мая, на время проведения газоопасных работ в Калуге отключат газ.

Отключение с 8:00 до 17:00 затронет следующие дома в Резервном переулке:

  • №5а, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39.


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Тэги: жкх газ

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