16 домов останутся без газа

Во вторник, 23 мая, на время проведения газоопасных работ в Калуге отключат газ.
Отключение с 8:00 до 17:00 затронет следующие дома в Резервном переулке:
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