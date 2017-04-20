Прокуратура нашла нарушения при капитальном ремонте в Калуге

Прокуратура Калуги проверила ход работ по капитальному ремонту некоторых домов в областном центре. Результаты ведомство опубликовало в четверг, 20 апреля.

- В доме №17 по улице Болотникова не были выполнены работы по установке противопожарных люков, колпаков на дымовентиляционных каналах, ремонт карнизных плит, - подчёркивают в прокуратуре. - Не произведена санитарная уборка строительного мусора на кровле.

Нарушения нашли и на улице Пушкина, где проходит капремонт дома №10/75:

- Не была установлена водосточная система, не завершен ремонт дымовентиляционных каналов, не произведена санитарная уборка строительного мусора в подвальном помещении, а новый покрасочный слой имел отслоения.

Прокуратура потребовала от подрядчиков устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.