Главная > Новости > Жилье, ЖКХ

Константин Горобцов: «Деятельность управляющих компаний должна быть публичной и прозрачной»

04.04.2017 08:51 0 289

Об этом градоначальник Калуги заявил на  рабочем совещании в Городской Управе в понедельник, 3 апреля, на котором обсуждался вопрос о деятельности управляющих организаций города Калуги по результатам проведенного мониторинга за 2016 год.

– Необходимо постоянно обновлять и доводить до калужан мониторинг деятельности управляющих компаний. Жители должны знать, как они работают, и могли выбрать для управления своим домом тех, кто исполняет свои обязанности  добросовестно. Критерии для этого просты: как управляющие компании реагируют на жалобы населения, сколько у них долгов по коммунальным платежам, – сказал Константин Горобцов. – Такой рейтинг должен публиковаться регулярно. Он будет способствовать уходу с рынка  недобросовестных компаний.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Струев сообщил, что в Калуге имеют лицензию 73 управляющие организации.  По его мнению, одна из серьезных проблем  в работе управляющих компаний – непринятие должных мер по погашению образовавшейся задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Городской Управой в сентябре 2016 года направлены письма в прокуратуру города Калуги и УМВД России по г. Калуге с просьбой о проведении проверки деятельности пяти управляющих организаций: «УК жилищным фондом», «КВАРТАЛ», «Белый Город», «Калуга-Заказчик», «КАЛУГА-СЕРВИС», имеющих наибольшую задолженность, в том числе за теплоэнергию.  По словам директора МУП «Калугатеплосеть» предприятие ведет системную работу по взысканию долгов с неплательщиков всеми законными способами.  Градоначальник призвал руководство  УМВД России по городу Калуге оказать помощь соответствующим организациям в выявлении недобросовестных управляющих компаний.

По словам начальника ГЖИ Калужской области Руслана Саидова, в 2016 году от жителей Калуги поступило 24 тысячи заявлений, из них две третьи были оперативно отработаны.  В прошлом году на управляющие организации было наложено штрафных санкций на 33 миллиона рублей, в результате чего городской бюджет пополнился на 10 миллионов.

Принявшая участие в обсуждении вопроса депутат Городской Думы, руководитель центра общественного контроля сферы ЖКХ Татьяна Коняхина считает, что одной из главных задач является информирование людей по волнующим их вопросам ЖКХ.

– Мы работаем с домовыми советами: проводим круглые столы, семинары, организуем выездные заседания в общинах, приглашаем к диалогу управляющие организации, – рассказала Татьяна Коняхина. – Всем надо работать вместе, обмениваться передовым опытом, вести разъяснительную работу.

Городской голова Константин Горобцов в связи с этим предложил общественникам принять вместе с ним участие в объезде калужских домов, в которых начал в этом году проводиться капитальный ремонт.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: жкх oбщество городской голова калуги константин горобцов

Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

На Степана Разина отключат электричество 04.04.2017 08:50

Капремонт крыш начнётся в начале лета 29.03.2017 15:18

Юрьевку и Мирный отключат от газа 28.03.2017 16:33

Опубликован список домов, в которых сделают капремонт в 2017 году 26.03.2017 20:45

В северной части Калуги отключили воду 21.03.2017 16:31

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 08 апреля, 17:00
Шоу-дефиле "Очарование войлока"
Дом музыки
вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 19 апреля, 19:00
Концерт "Вечер балета"
Филармония
вс 23 апреля, 13:00
Фестиваль "Мама в декрете" & Чемпионат ползунков
Квань

Для детей

сб 08 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
сб 08 апреля, 12:00
Мастер-класс по росписи пряников
Любимая Калуга, кафе пряничная
сб 08 апреля, 12:00
Познавательное шоу "Научная суббота"
Безумная лаборатория
вс 09 апреля, 15:00
Апрельские мастер-классы для детей
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

вт 04 апреля, 17:00
Фестиваль "Студенческая весна КГУ - 2017"
Филармония
вт 04 апреля, 18:00
Шоу "Импровизация"
Филармония
ср 05 апреля, 18:00
Концерт памяти Курта Кобейна
ДК Малинники
чт 06 апреля, 19:00
Концерт Ильи Оленева "Радости ради"
Арт-студия Flat

Кино

Могучие рейнджеры
Призрак в доспехах
Босс-молокосос
Смурфики: Затерянная деревня
Новости компаний

Жители Калужской области стали больше пользоваться интернетом

Как правильно выбирать форекс-брокера

«МегаФон» запустил голос высокой четкости

Основные инструменты для работы на рынке Форекс

Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 Вчера 09:02

Человеческое - Евтушенко

drughunter 01 апр 2017 22:32

Стихи забытого поэта - Одинокий город.

SynDicaTeFeed 31 мар 2017 14:35

Человеческое - Весна...

drughunter 23 мар 2017 14:03