Константин Горобцов: «Деятельность управляющих компаний должна быть публичной и прозрачной»

Об этом градоначальник Калуги заявил на рабочем совещании в Городской Управе в понедельник, 3 апреля, на котором обсуждался вопрос о деятельности управляющих организаций города Калуги по результатам проведенного мониторинга за 2016 год.
– Необходимо постоянно обновлять и доводить до калужан мониторинг деятельности управляющих компаний. Жители должны знать, как они работают, и могли выбрать для управления своим домом тех, кто исполняет свои обязанности добросовестно. Критерии для этого просты: как управляющие компании реагируют на жалобы населения, сколько у них долгов по коммунальным платежам, – сказал Константин Горобцов. – Такой рейтинг должен публиковаться регулярно. Он будет способствовать уходу с рынка недобросовестных компаний.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Струев сообщил, что в Калуге имеют лицензию 73 управляющие организации. По его мнению, одна из серьезных проблем в работе управляющих компаний – непринятие должных мер по погашению образовавшейся задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Городской Управой в сентябре 2016 года направлены письма в прокуратуру города Калуги и УМВД России по г. Калуге с просьбой о проведении проверки деятельности пяти управляющих организаций: «УК жилищным фондом», «КВАРТАЛ», «Белый Город», «Калуга-Заказчик», «КАЛУГА-СЕРВИС», имеющих наибольшую задолженность, в том числе за теплоэнергию. По словам директора МУП «Калугатеплосеть» предприятие ведет системную работу по взысканию долгов с неплательщиков всеми законными способами. Градоначальник призвал руководство УМВД России по городу Калуге оказать помощь соответствующим организациям в выявлении недобросовестных управляющих компаний.
По словам начальника ГЖИ Калужской области Руслана Саидова, в 2016 году от жителей Калуги поступило 24 тысячи заявлений, из них две третьи были оперативно отработаны. В прошлом году на управляющие организации было наложено штрафных санкций на 33 миллиона рублей, в результате чего городской бюджет пополнился на 10 миллионов.
Принявшая участие в обсуждении вопроса депутат Городской Думы, руководитель центра общественного контроля сферы ЖКХ Татьяна Коняхина считает, что одной из главных задач является информирование людей по волнующим их вопросам ЖКХ.
– Мы работаем с домовыми советами: проводим круглые столы, семинары, организуем выездные заседания в общинах, приглашаем к диалогу управляющие организации, – рассказала Татьяна Коняхина. – Всем надо работать вместе, обмениваться передовым опытом, вести разъяснительную работу.
Городской голова Константин Горобцов в связи с этим предложил общественникам принять вместе с ним участие в объезде калужских домов, в которых начал в этом году проводиться капитальный ремонт.
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