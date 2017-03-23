Названы управляющие компании, на которые часто жалуются

23.03.2017 12:57 206

22 марта состоялось очередное заседание Городской Думы.

Было принято решение наградить знаком «За личный вклад в развитие Калуги» заместителя Городского Головы – начальника управления городского хозяйства Андрея ЛЫПАРЕВА.

– Андрей Николаевич внёс значительный вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса Калуги, совершенствование городской инфраструктуры и благоустройство города, – подчеркнул Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ.

Затем депутаты внесли поправки в бюджет города на 2017 год.

Доходная часть бюджета увеличивается на 69,3 миллиона рублей за счёт поступлений из областного бюджета и собственных доходов муниципалитета, также производится перераспределение уже заложенных в бюджете средств.

58,5 миллионов рублей будет направлено на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования. 12,5 млн. рублей выделяется на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах пригородной зоны. 6,5 млн. рублей выделяется на предоставление субсидий калужским сельхозпроизводителям в целях обновления и модернизации сельхозтехники. 4,2 миллиона рублей выделятся для выплаты компенсаций отдельным категориям граждан взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.

Депутаты утвердили тарифы на перевозку пассажиров автомобильным и электрическим транспортом МУП «Управление калужского троллейбуса».

С 1 апреля стоимость одной поездки в автобусе составит 22 рубля, в троллейбусе – 19 рублей. Ранее данные тарифы были утверждены министерством конкурентной политики Калужской области, причём изначально министерство предлагало 20 рублей за одну поездку в троллейбусе и 24 рубля – в автобусе.

Упраздняются раздельные проездные билеты для поездок на автобусе и на троллейбусе, взамен вводятся единые электронные проездные билеты.

Стоимость месячного проездного билета для граждан на два вида транспорта (автобус и троллейбус) без ограничения количества поездок составит 700 рублей для граждан, 1300 рублей для предприятий и организаций, 220 рублей для учащихся, 300 рублей для студентов и 480 рублей для пенсионеров.

Вводится проездной билет с ограничением количества поездок (22 поездки), стоимость проездного на 22 поездки, действующего в течении месяца составит 350 рублей, в течении двух месяцев – 275 рублей, в течении трёх месяцев – 400 рублей.

В месячный проездной билет стоимостью 700 рублей заложена цена одной поездки в размере 16 рублей. Таким образом, цена месячного проездного снижается, в настоящее время месячный проездной билет для автобусов и троллейбусов стоит 950 и 800 рублей соответственно.

– Введение новой системы направлено на повышение привлекательности муниципального транспорта и будет способствовать более активному внедрению безналичных расчётов за услуги городского общественного транспорта, – подчеркнул депутат Городской Думы, директор Управления Калужского троллейбуса Вадим ВИТЬКОВ, – стоимость проезда не менялась с 2014 года, предложенные тарифы экономически обоснованы и являются одними из самых низких в ЦФО. Уже пять месяцев предприятие не имеет убытков, но этого удалось достичь только за счёт максимального напряжения сил работников УКТ, так как действующий тариф не позволяет нормально обслуживать парк техники, а зарплата сотрудников не менялась четыре года. Калуга один из немногих городов, который пошёл на существенное снижение стоимости проездных билетов ради повышения привлекательности муниципального транспорта.

Приобрести новые проездные билеты можно будет у кондукторов, пополнить баланс – в отделениях Сбербанка, к лету планируется запустить соответствующее мобильное приложение.

С введением новых тарифов прогнозируемая прибыль Управления калужского троллейбуса возрастет на 22,7 млн. рублей, что позволит стабилизировать финансовое положение предприятия и погасить часть задолженности.

Бесплатный проезд сохраняется для детей в возрасте до 14 лет, для детей и родителей из многодетных семей и для пенсионеров, не имеющих право на получении компенсационных денежных выплат.

Утверждённые Городской Думой тарифы будут действовать только для муниципального транспорта – автобусов и троллейбусов, принадлежащих МУП «Управление калужского троллейбуса» и не распространяются на частных перевозчиков.

Депутаты Марина СТАВИСКАЯ и Алексей КОЛЕСНИКОВ подняли вопрос о транспортном обеспечении отдалённых районов города.

Вадим ВИТЬКОВ сообщил, что предприятие планирует увеличить количество муниципального транспорта в отдалённых районах, таких как Анненки и Турынино, но такая возможность появится только после улучшения финансового положения УКТ.

Также Вадим ВИТЬКОВ сообщил коллегам, что изменение системы оплаты является только первой частью программы по реформированию работы городского транспорта.

В планах у городских властей и руководства УКТ оптимизировать маршрутную сеть, ликвидировать дублирующие маршруты и полностью передать МУП «Управление калужского троллейбуса» несколько выгодных маршрутов.

– Депутатский корпус понимает, что изменение тарифов уже давно назрело и необходимо для сохранения муниципального транспортного предприятия, которое единственное в Калуге занимается перевозкой льготных пассажиров, – отметил Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ, – но вместе с ростом тарифов должно возрасти и качество предоставляемых населению транспортных услуг, должно чётко соблюдаться расписание и все меры безопасности, управлению городского хозяйства необходимо поставить на жёсткий контроль работу частных перевозчиков и добиться от них соблюдения всех прописанных в договорах требований.

Депутаты Андрей СМОЛОВИК и Владислав САХАРЧУК предложили Городской Управе к 1 мая предоставить парламентариям программу развития городского общественного транспорта и принять меры по увеличению доли рынка пассажирских перевозок, подконтрольной муниципальному предприятию. Предложение было поддержано депутатским корпусом.

Также в ходе заседания были утверждены изменения в схеме размещения нестационарных торговых объектов.

В схему включаются торговые автоматы по продаже воды, кофе, напитков и снэков, расположенные на территории МУП «Управление Калужского троллейбуса» и МАУ «Спортивно-оздоровительный центр».

В связи с расторжением договоров аренды из схемы исключаются: павильон для торговли продуктами у дома № 2 по улице Глаголева, павильон для торговли хлебом и бакалейными изделиями у дома № 9 по улице Карачевской, павильон для торговли хлебом и кондитерскими изделиями у дома № 6 по улице Социалистической, продуктовые киоски на улицах Московская, Ромодановские дворики и Огарева. Также из схемы исключены 25 нестационарных торговых объектов в Губернском парке.

Депутаты согласовали мировое соглашение между Городской Управой и застройщиком ООО «Караван». В счёт погашения задолженности по арендной плате и пени, застройщик передаст в муниципальную собственность долю от нежилого помещения общей площадью 297,4 кв. м и стоимостью 18,7 млн. рублей в доме № 11 по улице Спартака.

Было принято решение о занесении граждан на Доску Почёта «Дела и люди». На Доску Почёта будут занесены двадцать калужан – представителей промышленности, сельского хозяйства, бизнеса, образования, здравоохранения и культуры.

– Все кандидаты для занесения на Доску Почёта были предложены трудовыми коллективами и одобрены комиссией по присвоению муниципальных почётных званий, – отметил Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ, – все они достигли значительных успехов в своих отраслях и их заслуги были оценены по достоинству. Торжественное открытие обновлённой Доски Почёта традиционно состоится 1 мая.

В ходе часа контроля депутаты обсудили итоги работы управляющих компаний города за 2016 год.

Всего в Калуге работает 64 управляющих компании.

В 2016 году две компании ушли с рынка, это «Куровское ЖКХ» и «Калуга-Заказчик», которая была признана банкротом.

У шести компаний по решению Государственной жилищной инспекции были отобраны лицензии на управление восемью многоквартирными домами. Это компании «Калуга-Заказчик», «Калуга-Сервис», УК «Квартал», «Союз», «Городская управляющая компания» и «Куровское ЖКХ».

Жители двух домов, обслуживаемых управляющей компанией «УК Наш Дом», приняли решение сменить управляющую компанию.

Больше всего жалоб от жителей поступило на управляющие компании «Городская Управляющая Компания», УК «Правобережье», УК "КВАРТАЛ", «Калуга-Заказчик», «УК МЖД города Калуги» и «Жилсервис плюс».

Наибольшее количество предписаний от надзорных органов получили УК «Квартал», УК «Правобережье», «КАЛУГА-СЕРВИС», «УК жилищным фондом» и «Городская Управляющая Компания».

Депутат Юрий ТИТКОВ предложил специалистам управления ЖКХ и управления по работе с населением провести работу с жителями домов, обслуживаемых управляющими компаниями с наибольшим количеством жалоб и предписаний, и предложить им сменить управляющую организацию.

– Сегодня нам был представлен рейтинг управляющих компаний, по которому можно оценить их успехи и неудачи, – рассказал Александр ИВАНОВ, – основным критерием было количество жалоб со стороны жителей, что позволяет оценить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Многие управляющие компании оказывают качественные услуги, и к их деятельности нет претензий ни у жителей, ни у городских властей. Но калужане должны знать и своих «героев» – продолжают работать и недобросовестные УК, не реагирующие на обращения жителей, допускающие множество нарушений. Такие компании должны либо перестроить свою работу, либо уйти с рынка. Повлиять на этот процесс могут и сами калужане – расторгнув договор и сменив недобросовестную управляющую компанию.