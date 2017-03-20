Константин Горобцов: «С 1 апреля на рынке под куполом начнутся проектные работы»

20.03.2017 16:59 470

На рабочем совещании в Городской Управе в понедельник, 20 марта, Городской Голова Константин Горобцов обратил внимание на прекращение ярмарочной торговли под куполом бывшего колхозного рынка, которое произойдет 31 марта.

Напомним, муниципалитетом проводится соответствующая работа среди предпринимателей.

– Мы неоднократно разъясняли позицию Городской Управы по этому сугубо хозяйственному вопросу, – объяснил Константин Горобцов. – Торговля в том виде, в котором она сейчас там осуществляется, не выдерживает никакой критики и поэтому продолжаться больше не может. С 1 апреля рынок будет закрыт, а в здании начнется работа по проектированию будущего объекта. Никакой торговли во время проектирования, проведения обследования каждой колонны быть не должно. Всем предпринимателям заранее предложено перейти на другие места продажи продуктов питания, для этого, в частности, созданы условия на городском рынке «Калуга» на Грабцевском шоссе – туда провели дополнительные маршруты, в скором времени начнется работа по реконструкции транспортной инфраструктуры.

С 1 апреля на территории также начнут демонтировать все незаконные конструкции, пристроенные к рынку и приспособленные для торговли, – все то, что не являлось объектами недвижимости и касалось торговли на улице, в том числе металлические столы с крышами. Все оборудование из здания будет вывезено, и начнется активная работа для последующей передачи его под реконструкцию.