Сырой подвал? Есть решение!

20.03.2017 13:59 914

Наконец-то наступила весна! На смену серым, мрачным и пасмурным дням пришло яркое солнце и хорошее настроение. Солнце благостно подтопило снег, которого в этом году выпало немало, и потекли ручейки, зажурчала вода на улицах. И первыми кто взял удар этой воды на себя оказались бетонные фундаменты наших домов. И вот уже сырость в подвалах и протечки становятся серьёзной угрозой нашему замечательному, бодрому весеннему настрою!

Как бороться с этой бедой? Как минимизировать убытки и в дальнейшем оградить себя от этой напасти? Как помочь фундаментам наших с вами домов не только навсегда победить сырость, но стать при этом прочнее и долговечнее?

Существует много способов защиты бетона, его гидроизоляции и предохранения от воздействия агрессивных сред. Но, несмотря на всё многообразие традиционных технологий и материалов, выполнить ими гидроизоляцию обычного подвала практически нереально. Откопать стены снаружи часто невозможно, а если и возможно, то очень дорого. А уж подобраться с внешней стороны к полу здания просто невыполнимо. Логично производить защиту от поступающей снаружи воды внутри здания. Но тут встаёт вопрос адгезии (прилипаемости) гидроизоляционного материала к бетону. Практика показывает, что даже при небольшом давлении воды из пола или стен, покрытие плёночного или оклеечного типа легко отслаивается от основания, в результате чего образуются пузыри и водяные карманы, что неминуемо приводит к нарушению герметичности и к новым протечкам.

Следовательно, вопрос адгезии нужно решать в принципе. В последние десятилетия очень хорошо себя зарекомендовала проникающая гидроизоляция «ПЕНЕТРОН», для которой вопрос адгезии вторичен, ведь этот материал проникает в «тело» бетона. В исходном виде этот материал представляет собой сухую смесь, состоящую из портландцемента, кварцевого наполнителя, и набора активных химических добавок. После перемешивания с водой до состояния жидкой сметаны материал кистью наносится на влажную поверхность бетона. Нанесение материала возможно как с внутренней, так и с внешней стороны.

Состав химических компонентов «ПЕНЕТРОНА» базируется на органических кислотах и на солях кислот и оснований, которые, взаимодействуя с ионными комплексами кальция и алюминия, содержащимися в бетоне, формируют прочные нерастворимые кристаллические комплексы, заполняющие микротрещины, поры и пустоты, проникая таким образом в глубь структуры бетона.

Эти химические реакции начинаются на поверхности бетона и постепенно продвигаются вглубь структуры благодаря осмотическому давлению. Скорость проникновения зависит от влажности бетона, структуры цементного камня и его плотности. В ряде случаев глубина проникновения может достигать 90 см.

Хотя эти кристаллические комплексы блокируют капиллярную систему от прохода воды, она сохраняет паропроницаемость (пропускают пары), поэтому свободная вода испаряется, т.е. бетон «дышит», что очень важно как для «здоровья» конструкционных материалов, так и для создания комфортных условий для людей, работающих в здании.

Таким образом, применяя систему материалов «ПЕНЕТРОН», вы раз и навсегда для себя решаете задачу сухого подвального помещения. Более того, Вы увеличиваете срок службы своего фундамента и повышаете его прочность.

Помимо продажи материалов системы «ПЕНЕТРОН» наша компания готова абсолютно бесплатно проконсультировать вас по гидроизоляции ваших помещений, а также при необходимости взять на себя производство всего цикла работ.

Система материалов «ПЕНЕТРОН» объединяет в себе пять материалов, каждый из которых направлен на решение своих конкретных задач, поэтому чаще всего они применяются комплексно.

«Пенетрон»: применяется для придания водонепроницаемости монолитному бетону, а также сборным бетонным конструкциям. «ПЕНЕТРОН» становится составной частью бетона и проникает в глубь его структуры, заполняя различные капилляры и микротрещины до 0,4 мм. Он защищает бетон от проникновения воды, воздействия агрессивных сред, повышает морозостойкость и прочность бетона. При этом материал можно наносить как с внешней стороны конструкции, так и с внутренней. В случае повреждения верхнего слоя материала гидроизоляционные свойства не меняются. Срок службы материала равен сроку службы конструкции. «Пенекрит»: используется для устранения фильтрации воды через стыки, швы, трещины, вводы коммуникаций, каверны, примыкания в статически нагруженных бетонных конструкциях. Отличается быстрым отвердением и набором прочности, а также отсутствием усадки. По прочности эквивалентен бетону марки 500-600. «Пенеплаг» («Ватерплаг»): быстротвердеющий состав с высокой связующей способностью, используется для мгновенной остановки течи под давлением через трещины, стыки и отверстия в бетонных конструкциях. «Пенетрон-Адмикс»: концентрированная добавка в раствор или бетон, применяется непосредственно в бетонную смесь при приготовлении замеса. Позволяет с самого начала равномерно распределить компоненты «Пенетрона» в теле бетона. «Пенебар» - гибкий полимерно-бентонитовый шнур. Предназначен для гидроизоляции швов бетонирования на этапе строительства, а также мест ввода инженерных коммуникаций (труб, кабелей).

Система материалов «ПЕНЕТРОН» на сегодняшний день является наиболее эффективной гидроизоляцией, которая придаёт конструкции класс водонепроницаемости W-20 и высокую морозостойкость (не менее 400 циклов).

Все материалы, входящие в систему «ПЕНЕТРОН», на 100% совместимы с бетоном и имеют все необходимые сертификаты, в том числе сертификат соответствия стандарту качества ИСО-9002. На продукцию разработаны ТУ и технический регламент производства работ, регулярно проводятся испытания в различных лицензированных лабораториях России и мира.

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