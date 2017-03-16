Главная > Новости > Жилье, ЖКХ

«Включение подвала в общее имущество не оправдывает рост ОДН в 3 раза»

16.03.2017 15:09 0 643
«Включение подвала в общее имущество не оправдывает рост ОДН в 3 раза»

16 марта Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ провел встречу с руководством управляющей компании «Черемушки». Поводом  стало обращение жителей с жалобами на значительный рост платежей за ОДН.

По словам директора компании, рост платежей был вызван включением в состав общего имущества дома подвальных помещений большой площади, жители в свою очередь имеют право на общем собрании принять решение об изменении формы расчётов за электроэнергию.   

– Включение площади подвала в состав общего имущества дома не оправдывает трехкратного роста платежей за ОДН, – считает Глава городского самоуправления, – вам необходимо встретиться с жителями дома № 2 по улице Песчаной и документально доказать им правомерность начисления платежей, в противном случае жители имеют полное право обратиться в Государственную жилищную инспекцию и другие надзорные органы, а также сменить управляющую компанию.   

Глава городского самоуправления призвал руководство компании активнее взаимодействовать с жителями и вести разъяснительную работу, также Александр ИВАНОВ рекомендовал провести на обслуживаемых домах работу по повышению энергоэффективности.

– Замена оконных блоков в подъездах позволит уменьшить потери тепловой энергии, а установка светильников с датчиками движения поможет уменьшить платежи за электроэнергию на общедомовые нужды, – отметил Александр ИВАНОВ, – также необходимо вести постоянную работу по выявлению несанкционированных подключений. Конечно, многое здесь будет зависеть и от активности самих жителей.  

Руководство компании заверило Главу городского самоуправления в том, что жителям будет предоставлена вся необходимая отчётность.

– На ближайшем заседании Городской Думы начальник управления ЖКХ города Калуги представит депутатам рейтинг управляющих компаний, составленный на основе жалоб, поступивших на их деятельность от жителей города, – рассказал Александр ИВАНОВ, – мы оценим уровень работы УК «Черемушки» по сравнению с другими управляющими компаниями города, депутатский корпус уже давно поднимал вопрос о том, что компаниям с низким рейтингом, на которые поступает множество жалоб от калужан, не место на рынке управления многоквартирными домами.  


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: oбщество городская дума александр иванов

Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

С предпринимателями продолжается разъяснительная работа 16.03.2017 16:58

Александр Иванов провёл приём граждан 16.03.2017 09:45

Спорткомплекс в сквере Волкова планируют начать строить в этом году 14.03.2017 16:19

Из 69,3 миллиона рублей дополнительных доходов 58,5 потратят на дороги 13.03.2017 12:54

Дом под микроскопом 07.03.2017 14:00

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 18 марта, 18:00
Проект "Первые свидания"
Калуга
вс 19 марта, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 18 марта, 10:30
Мастер-класс "Кукла Мартиничка"
Дом мастеров
сб 18 марта, 12:00
Музыкальное шоу "Мой маленький Пони"
Арена КТЗ, ДК
сб 18 марта, 14:00
Детские мастер-классы
Lounge-bar, чайхана
сб 18 марта, 16:00
Мастер-класс "Шоколадный бум"
Инновационный центр развития детей и подростков "Умные дети" (Smart kids)

Концерты

пт 17 марта, 19:00
Органный концерт "Баху посвящается"
Дом музыки
пт 17 марта, 20:00
Концерт Виктора Каменского
Арт-студия Flat
пт 17 марта, 21:00
Концерт Sabbath Inside
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 18 марта, 19:00
Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы»
Арена КТЗ, ДК

Кино

Логан
Сплит
Конг: Остров черепа
Зверопой
Блоги компаний

Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам

13 мар 2017 14:10
Новости компаний

С начала 2017 года Калугаэнерго расчистило 324,5 га трасс воздушных линий электропередачи

Более 100 тысяч абонентов «Ростелекома» в Калужской области пользуются Единым личным кабинетом

МРСК Центра и Приволжья в 2016 году присоединило к электросетям Калужской области крупнейший в ЦФО тепличный комплекс

Распространенные заблуждения о Форексе

Новости Обнинска
Блоги

Артем Летний's блог - Зачем же нам снятся сны

Артем Летний 11 мар 2017 21:54

Наедине со всеми.. - С Праздником Весны, Милые Дамы!!!

Геннадич 08 мар 2017 09:59

Броневичок - Фотопечать на футболках.

Игорь Гудвин 07 мар 2017 07:51

Броневичок - Широкоформатная ультрафиолетовая печать! Печать по фото на холстах. Печать на футболках и т.д.

Игорь Гудвин 04 мар 2017 07:49