«Включение подвала в общее имущество не оправдывает рост ОДН в 3 раза»

16.03.2017 15:09 643

16 марта Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ провел встречу с руководством управляющей компании «Черемушки». Поводом стало обращение жителей с жалобами на значительный рост платежей за ОДН.

По словам директора компании, рост платежей был вызван включением в состав общего имущества дома подвальных помещений большой площади, жители в свою очередь имеют право на общем собрании принять решение об изменении формы расчётов за электроэнергию.

– Включение площади подвала в состав общего имущества дома не оправдывает трехкратного роста платежей за ОДН, – считает Глава городского самоуправления, – вам необходимо встретиться с жителями дома № 2 по улице Песчаной и документально доказать им правомерность начисления платежей, в противном случае жители имеют полное право обратиться в Государственную жилищную инспекцию и другие надзорные органы, а также сменить управляющую компанию.

Глава городского самоуправления призвал руководство компании активнее взаимодействовать с жителями и вести разъяснительную работу, также Александр ИВАНОВ рекомендовал провести на обслуживаемых домах работу по повышению энергоэффективности.

– Замена оконных блоков в подъездах позволит уменьшить потери тепловой энергии, а установка светильников с датчиками движения поможет уменьшить платежи за электроэнергию на общедомовые нужды, – отметил Александр ИВАНОВ, – также необходимо вести постоянную работу по выявлению несанкционированных подключений. Конечно, многое здесь будет зависеть и от активности самих жителей.

Руководство компании заверило Главу городского самоуправления в том, что жителям будет предоставлена вся необходимая отчётность.

– На ближайшем заседании Городской Думы начальник управления ЖКХ города Калуги представит депутатам рейтинг управляющих компаний, составленный на основе жалоб, поступивших на их деятельность от жителей города, – рассказал Александр ИВАНОВ, – мы оценим уровень работы УК «Черемушки» по сравнению с другими управляющими компаниями города, депутатский корпус уже давно поднимал вопрос о том, что компаниям с низким рейтингом, на которые поступает множество жалоб от калужан, не место на рынке управления многоквартирными домами.