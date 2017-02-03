Жизнь с тазиком: калужан затапливает после сражения коммунальщиков с сосульками

В редакцию «Калужского перекрёстка» за помощью обратились жители одной из квартир дома № 6А по улице Болдина в Калуге супруги Владимир и Ирина КУЗЬМИНЫ. Ещё 10 января рабочие управляющей компании, которая обслуживает их дом, сбивая сосульки, повредили участок кровли, который находится над квартирой пенсионеров. Вскоре там потёк потолок.

Вся кухня Кузьминых заставлена тазиками. Они стоят строго под теми местами, которые отмечены на потолке маркером: именно оттуда течёт наиболее обильно.

- Сплю ночами по два часа! – пожаловалась Ирина Васильевна. – Остальное время с мужем по очереди бегаем, меняем тазы с водой.

- Крыша у нас многострадальная, - продолжают супруги. – Она подтекала уже тогда, когда мы переехали сюда в 2012 году. Мы обратились в управляющую компанию, в 2013-м кровлю отремонтировали. Сразу после этого мы поинтересовались, можем ли начать в квартире ремонт. Нам ответили: «Конечно! Мы всё сделали хорошо!». Ремонт мы закончили летом 2016 года. Он обошёлся нам довольно дорого.

В управляющей компании об этой проблеме знают. И даже обещают не только крышу отремонтировать, но и потолок в квартире у Кузьминых привести в порядок. Правда, не сейчас, а позже – во II квартале 2017 года. Именно эти сроки фигурируют в ответе коммунальщиков на обращение пенсионеров. Однако Кузьмины настаивают на том, чтобы кровлю залатали немедленно.

- У нас потолок течёт даже теперь, когда температура на улице минусовая. А представляете, что здесь будет, когда начнётся потепление? Всемирный потоп! Зальёт и нас, и соседей!

Сейчас супруги ждут ответа из Госжилинспекции, куда они также обратились с жалобой. Если и она не поможет, будут подавать на УК в суд.

Впрочем, ремонт крыши не единственное, о чём просят пенсионеры руководство управляющей компании. Вторая просьба – не залезать больше на крышу для устранения наледи и сосулек, а делать это, например, при помощи автовышки или тепловой пушки.

- Нам ответили, что это невозможно, потому что слишком дорого, - говорят Кузьмины.

Сосульки на фасаде дома нарастают довольно быстро. Очередного рейда с его непредсказуемыми последствиями пенсионеры ждут с тревогой.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.