Замгубернатора распорядился разобраться со снегом

В понедельник, 16 января, на заседании правительства области заместитель губернатора Алексей НИКИТЕНКО обратился к руководителям Обнинска и Калуги.
- У нас очень много звонков и жалоб, касающихся качества уборки придомовых территорий, - заявил он. - Если с улицами ещё как-то наши компании справляются, то, конечно, качество работ на придомовых территориях не годится. Кто у вас контролирует? Посмотрите… Разберитесь в конце концов и наведите порядок Трактора эти проходят какие-то маленькие между домов, машины там елозят, вот такую маленькую тропинку прочистят. Ни дворников, никого. Люди идут на работу, и у нас потом огромное количество вопросов возникает. Я попросил обратить внимание, совместно разобраться с управляющими компаниями, с вашими службами, которые убирают город. Заявления: «Это не наша территория» не принимаются. Все территории у нас подчиняются городу. Наведите, пожалуйста, порядок. Сейчас будут заморозки, потом опять снегопады. Зима только началась, а у нас непонятные проблемы.
Об одной из проблем со снегом в минувшее воскресенье в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» рассказывала Наталия Галаева. По её словам, она инвалид-колясочник, живет в деревне Литвиново.
- Уже пятый год в зимний сезон ругаюсь, чтобы чистили дорогу, - написала она. - Никто не реагирует. Все отписываются, друг другу письма посылают.
Позже в этот день дорогу всё же почистили. Однако Наталия опасается новых снегопадов.
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