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Горуправа прокомментировала жалобу в «Народных новостях»

27.12.2016 14:54 5 Елена Французова
Горуправа прокомментировала жалобу в «Народных новостях»

Недавно в «Народных новостях» наша читательница svetka0710 рассказала о том, что в доме № 12, корп.1 по улице Газовой несколько дней не было воды. По её словам, жители вынуждены ходить к колонке, которая находится в 300 метрах от дома. Неоднократные обращения в различные структуры не помогли.

Читательница поимённо назвала людей, которые, по её мнению, виновны в отсутствии воды, и предложила их лишить премии.

Во вторник, 27 декабря, в горуправе прокомментировали эту информацию.

Главный специалист отдела содержания коммунальных сетей Александр КОЛЕСОВ сообщил, что вода была дана в день написания жалобы – 21 декабря.

- Сообщение о том, что в доме нет воды, поступило 19 декабря, - пояснил он. - Я лично с сотрудниками водоканала выезжал на место, чтобы выяснить причину. Оказалось, что произошла утечка. В эти дни было несколько серьёзных утечек в городе. К сожалению, сразу устранить проблему не удалось. В 70 метрах от дома была колонка с водой, люди без воды не сидели.

Более того, выяснилось, что в этом многоквартирном доме и вовсе не должно быть воды, так как врезки жители сделали незаконно. По данному факту водоканал будет проводить проверку.


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Тэги: жкх александр колесов
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