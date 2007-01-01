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Недвижимость и ЖКХ

В Козельске проходит реконструкция линии электропередачи

Работы проводятся в районе парковой зоны реки Другуска, сообщил на днях министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Дмитрий Ивьев
11:15 сегодня
0 265
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Реконструкция осуществляется в рамках проекта «По Берегам». Энергетики убирают воздушные линии.

По дну реки уже смонтировали 100 метров кабеля. Работы сейчас продолжаются.

После этого две воздушные линии уберут.

Работы проводятся без отключения электричества в домах.

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