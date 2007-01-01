Калужан пригласили участвовать во всероссийском конкурсе «Юный Управдом - созидатель благоприятной среды проживания»

Второй этап уже стартовал, сообщили 29 мая в правительстве Калужской области.

В предыдущем конкурсе участвовали 600 человек из 67 регионов. Награждение победителей и призёров проходило в Доме молодежи на ВДНХ в Москве.

В этом году предельный возраст участников расширили до 30 лет.

Конкурс проводится в трёх категориях: 10-13 лет («Домовёнок»), 14-17 лет («Юный управдом») и 18-30 лет («Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством»).

Заочный этап продлится до ноября.

- Конкурс направлен на достижение целей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», в том числе на развитие и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, - прокомментировали в правительстве Калужской области.