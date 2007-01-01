Ремонт еще одной крыши завершился в Калужской области
В порядок привели кровлю дома №14 на улице Центральной в селе Вознесенье Тарусского района.
Фото опубликовал министр строительства и ЖКХ нашего региона Вячеслав Лежнин.
Дом был построен 59 лет назад. Сейчас полностью поменяли стропильную систему, обрешетку, уложили утеплитель, крышу покрыли металлом.
- В ближайшее время выполненные работы будут представлены к осмотру приемочной комиссии, - сообщил Лежнин.
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