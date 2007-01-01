В Калужской области газифицируют деревню Скурынск
Она расположена в 33 километрах от Жиздры.
В прошлом году проложили газопровод к деревне от соседнего населенного пункта, а сейчас строятся уличные газопроводы.
- Газификация позволит подключить к газу 13 домовладений, - рассказали 29 мая в министерстве строительства и ЖКХ региона.
В ближайшее время газовая компания организует прием заявок от жителей по социальной догазификации.
- Одновременно ввод в эксплуатацию объекта позволит создать техническую возможность обеспечения газом планируемое к размещению производство изделий из керамики, - подчеркнули в министерстве.
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