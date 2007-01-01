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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области газифицируют деревню Скурынск

Она расположена в 33 километрах от Жиздры.
Дмитрий Ивьев
08:50 сегодня
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Читайте KP40.RU:

В прошлом году проложили газопровод к деревне от соседнего населенного пункта, а сейчас строятся уличные газопроводы.

- Газификация позволит подключить к газу 13 домовладений, - рассказали 29 мая в министерстве строительства и ЖКХ региона.

В ближайшее время газовая компания организует прием заявок от жителей по социальной догазификации.

- Одновременно ввод в эксплуатацию объекта позволит создать техническую возможность обеспечения газом планируемое к размещению производство изделий из керамики, - подчеркнули в министерстве.

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Комментарий дня
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Наштампуйте их в достаточном количестве и продавайте этих гномиков в магазинах "Сад и огород". На дачах им самое место.

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