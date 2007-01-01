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Недвижимость и ЖКХ

Министр поручил ускорить работы на крупных калужских стройках

Глава министерства строительства и ЖКХ нашей области Вячеслав Лежнин и заместитель губернатора Ольга Иванова побывали на стройплощадках.
Дмитрий Ивьев
13:50 сегодня
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Читайте KP40.RU:

В новом ТЮЗе сейчас монтируется поворотная сцена.

В Танеевском зале подрядчик устраняет замечания.

На футбольном манеже монтируют металлоконструкции.

В детско- взрослой поликлинике на Правом берегу идут внутренние и наружные отделочные работы.

-  На всех объектах поручили ускорить темпы работ, - заявил Лежнин.

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