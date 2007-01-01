Министр поручил ускорить работы на крупных калужских стройках
Глава министерства строительства и ЖКХ нашей области Вячеслав Лежнин и заместитель губернатора Ольга Иванова побывали на стройплощадках.
В новом ТЮЗе сейчас монтируется поворотная сцена.
В Танеевском зале подрядчик устраняет замечания.
На футбольном манеже монтируют металлоконструкции.
В детско- взрослой поликлинике на Правом берегу идут внутренние и наружные отделочные работы.
- На всех объектах поручили ускорить темпы работ, - заявил Лежнин.
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