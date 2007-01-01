Стали известны причины отключения воды на севере Калуги

Авария произошла в субботу, 25 мая.

Трубу диаметром 500 мм прорвало на улице Малоярославецкой у дома №6, рассказали в водоканале.

- Первоначально приняли решение, проводить необходимые работы без отключения холодного водоснабжения. В связи с этим, в некоторых микрорайонах наблюдалось пониженное давление в домах, - заявили коммунальщики.

Но в ходе ремонтных работ воду пришлось полностью отключить в воскресенье.

Завершились работы уже в ночь на понедельник. В 5 утра вода вернулась в дома калужан.