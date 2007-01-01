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На четырех улицах Калуги отключат электричество

Света не будет в среду, 29 мая.
Дмитрий Ивьев
13:30 сегодня
0 589
Читайте KP40.RU:

Отключение связано с проведением ремонтных работ, рассказали энергетики.

Электричества не будет с 9:00 до 12:00:

  • Ул. Московская, 267-277, 277а,
  • пер. Средний, 1-19, 2-10,
  • пер. Линейный, 4, 6, 8, 10,
  • ул. Линейная, 2-16, 1-7.

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