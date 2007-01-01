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В Калуге из-за аварии на магистральном водопроводе отключили воду

Водоснабжение перекрыто в микрорайоне Байконур и на улице Дальней.
15:43 сегодня
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Читайте KP40.RU:

В воскресенье, 26 мая жители двух территорий областного центра обеспокоены внезапным отключением холодной воды. Речь идет о жилых многоэтажках микрорайона Байконур и домах на улице Дальней.

В первом случае, министерство строительства и ЖКХ в курсе ЧП.

- К сожалению, произошла авария на магистральном водопроводе, - сообщили в ведомстве. - Специалисты принимают все возможные меры, чтобы оперативно наладить работу оборудования и восстановить водоснабжение до конца сегодняшнего дня.

Что же касается улицы Дальней, то в министерстве заверили, что до конца сегодняшнего дня специалисты Водоканала выедут на место для проведения обследования.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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