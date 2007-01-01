В Калуге из-за аварии на магистральном водопроводе отключили воду
Водоснабжение перекрыто в микрорайоне Байконур и на улице Дальней.
В воскресенье, 26 мая жители двух территорий областного центра обеспокоены внезапным отключением холодной воды. Речь идет о жилых многоэтажках микрорайона Байконур и домах на улице Дальней.
В первом случае, министерство строительства и ЖКХ в курсе ЧП.
- К сожалению, произошла авария на магистральном водопроводе, - сообщили в ведомстве. - Специалисты принимают все возможные меры, чтобы оперативно наладить работу оборудования и восстановить водоснабжение до конца сегодняшнего дня.
Что же касается улицы Дальней, то в министерстве заверили, что до конца сегодняшнего дня специалисты Водоканала выедут на место для проведения обследования.
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